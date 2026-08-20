Hextar Global Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hextar Global Bhd Registered äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat Hextar Global Bhd Registered im vergangenen Quartal 199.1 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hextar Global Bhd Registered 177.5 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch