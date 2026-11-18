Hextar Global Bhd Registered hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 232.1 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 202.4 Millionen MYR.

Redaktion finanzen.ch