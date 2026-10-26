Hexpol (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hexpol (B) hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.30 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.35 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.69 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.30 Milliarden SEK ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.49 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 5.13 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.ch