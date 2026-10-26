|
26.10.2026 06:37:00
Hexpol (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hexpol (B) hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1.30 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.35 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.69 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.30 Milliarden SEK ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1.49 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 5.13 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: Asiens Börsen uneins
An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.