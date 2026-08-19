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19.08.2026 06:37:00
Hexing Electrical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hexing Electrical hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.48 CNY, nach 0.530 CNY im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.26 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexing Electrical einen Umsatz von 1.14 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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