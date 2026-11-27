Hexicon Registered liess sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hexicon Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.21 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 94.83 Prozent auf 0.3 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.8 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch