Hexaware Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hexaware Technologies präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.06 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 6.09 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.90 Prozent auf 39.33 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch