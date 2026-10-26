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26.10.2026 06:37:00
Hexagon Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hexagon Registered B hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.85 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.140 SEK erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19.62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.65 Milliarden SEK im Vergleich zu 14.49 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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