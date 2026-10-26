Hexagon (ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hexagon (ADRs) präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20.74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch