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31.08.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend gestärkt

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 52,99 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Um 20:26 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 52,99 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'682 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 53,71 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 927'744 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,23 Prozent. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 62,56 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,570 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Das EPS lag bei 0,44 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von -0,82 USD je Aktie eingefahren. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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