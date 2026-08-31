Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag im Plus

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 52,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'665 Punkten liegt. In der Spitze legte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 53,71 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,52 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 425'789 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,94 Prozent. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 62,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,570 USD je Aktie ausschütten. Am 01.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7.59 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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