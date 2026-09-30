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30.09.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend im Bullenmodus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend im Bullenmodus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,5 Prozent auf 64,88 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 64,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 67,10 USD. Bei 65,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 2'014'991 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 67,10 USD markierte der Titel am 30.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 69,42 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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