Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 63,71 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 67,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 65,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 978'132 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2026 bei 67,10 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 5,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 221,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.12.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,82 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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