Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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29.09.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise wird am Dienstagabend ausgebremst
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 61,29 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 61,29 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 60,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,54 USD. Zuletzt wechselten 755'338 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 26.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,60 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 7,03 Prozent zulegen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,82 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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