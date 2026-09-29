Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise fällt am Nachmittag

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 61,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'685 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 61,32 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 63,54 USD. Zuletzt wechselten 276'586 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 26.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 6,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 67,68 Prozent wieder erreichen.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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