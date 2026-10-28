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28.10.2026 20:27:13

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 60,41 USD nach.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 60,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'729 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 60,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 729'415 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 10.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,76 Prozent. Bei einem Wert von 19,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 204,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 3,82 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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