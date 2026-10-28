Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 60,93 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'736 Punkten liegt. In der Spitze legte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 61,80 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 372'110 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 73,56 USD erreichte der Titel am 10.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 17,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 207,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,82 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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