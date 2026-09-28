Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit Kursverlusten

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 62,79 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 61,00 USD. Bei 63,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'142'223 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 65,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,40 Prozent.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren