Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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28.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 61,26 USD abwärts.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 61,26 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'706 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 61,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 63,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 412'225 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Bei 65,60 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 6,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 67,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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