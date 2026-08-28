Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 52,43 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,37 USD aus. Mit einem Wert von 53,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 998'114 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,24 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 18,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 62,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,570 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7.59 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.09.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 31.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

Starke Super-Micro-Zahlen lösen Kettenreaktion aus: Aktien von Dell und HPE profitieren

Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt