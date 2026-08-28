Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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28.08.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 53,03 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 53,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 52,98 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 53,79 USD. Zuletzt wechselten via New York 396'233 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 167,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,570 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,82 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.67 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,44 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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