Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 42,76 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'297 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,04 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,32 USD. Bisher wurden via New York 2'792'779 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 73,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 41,87 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,671 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 23.11.2026. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 9.20 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 30.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 5,23 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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