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27.11.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag höher
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 42,38 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 42,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'244 Punkten notiert. Bei 42,64 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,32 USD. Zuletzt wechselten via New York 578'535 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 10.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 73,56 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Mit einem Kursverlust von 53,19 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,570 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,671 USD belaufen. Am 23.11.2026 äusserte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.10.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 58,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 5,23 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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