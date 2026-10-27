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27.10.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag fester

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,6 Prozent auf 60,86 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 60,86 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'721 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 60,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 59,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 506'540 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,56 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 67,40 Prozent Luft nach unten.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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