Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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27.08.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 54,20 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,9 Prozent auf 54,20 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'717 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 54,09 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 55,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'191'409 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 18,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Abschläge von 63,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 USD belaufen. Am 01.06.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,82 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.67 Mrd. USD – ein Plus von 40,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.09.2026 vorlegen. Hewlett Packard Enterprise dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 31.08.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,44 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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