Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 55,23 USD an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten tendiert. Bei 55,51 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,54 USD nach. Bei 55,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475'106 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 16,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 64,08 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,570 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Am 01.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7.59 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.09.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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