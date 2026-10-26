Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Montagabend freundlich

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 4,2 Prozent auf 59,08 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'679 Punkten steht. Bei 59,39 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 590'987 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 10.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 66,42 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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