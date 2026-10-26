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26.10.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag mit Aufschlag

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 58,58 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 58,58 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. In der Spitze legte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 58,71 USD zu. Bei 57,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 298'083 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 73,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Mit einem Zuwachs von 25,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 66,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,82 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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