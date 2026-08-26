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26.08.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise macht am Nachmittag Boden gut

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 53,93 USD.

Hewlett Packard Enterprise
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Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 53,93 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,86 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 53,49 USD. Bisher wurden heute 279'762 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 63,21 Prozent sinken.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,570 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 01.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von -0,82 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10.67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.59 Mrd. USD umgesetzt.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.09.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 31.08.2027.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,44 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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