Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 38,75 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 37,04 USD. Bei 37,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'420'331 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,56 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit einem Kursverlust von 48,80 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,570 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,671 USD belaufen. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,21 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 14.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 58,09 Prozent gesteigert.

Am 02.03.2027 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 30.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 6,79 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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