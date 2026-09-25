Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Freitagabend mit Kursplus

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 63,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'742 Punkten tendiert. Bei 65,60 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,45 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1'146'339 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.09.2026 auf bis zu 65,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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