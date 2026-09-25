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25.09.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 63,86 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
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Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 63,86 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 65,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,45 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 575'723 Aktien.

Am 25.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,72 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 68,93 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.12.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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