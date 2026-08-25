Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise legt am Abend zu

Um 20:26 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 53,25 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 54,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 53,23 USD. Zuletzt wechselten 732'561 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Mit einem Zuwachs von 20,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 62,74 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,570 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hewlett Packard Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 10.67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 40,64 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise rechnen Experten am 31.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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