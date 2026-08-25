Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,3 Prozent auf 54,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 54,62 USD. Bei 53,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'838 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 64,24 USD markierte der Titel am 03.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 18,57 Prozent zulegen. Bei 19,84 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 173,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 01.06.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,82 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 31.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,43 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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