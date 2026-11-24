Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 14,6 Prozent bei 40,99 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'173 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 40,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,06 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'655'759 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 79,45 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 19,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,614 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.18 Mrd. USD – ein Plus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 4,95 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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