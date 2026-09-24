Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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24.09.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend im Aufwind
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 63,58 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 63,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'707 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 64,13 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 USD. Bisher wurden via New York 1'609'003 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,24 USD. Dieser Kurs wurde am 03.06.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Abschläge von 68,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,82 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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