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24.09.2026 16:29:00

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Donnerstagnachmittag an

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zieht am Donnerstagnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 62,61 USD zu.

Hewlett Packard Enterprise
51.74 CHF -0.14%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 62,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 63,64 USD. Bei 60,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 551'361 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Bei 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 2,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 215,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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