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23.11.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit sattem Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt ging es für das Hewlett Packard Enterprise-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 15,1 Prozent auf 47,09 USD.
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 15,1 Prozent auf 47,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 50,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 50,93 USD. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'174'971 Stück gehandelt.
Bei 73,56 USD markierte der Titel am 10.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 56,20 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 137,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 12.18 Mrd. USD gegenüber 9.20 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 30.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 3,84 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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