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23.10.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt sprang die Hewlett Packard Enterprise-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 57,28 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:26 Uhr 3,3 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'632 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 58,00 USD. Bei 55,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1'069'756 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2026 auf bis zu 73,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 28,41 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 65,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,82 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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