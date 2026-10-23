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23.10.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 56,06 USD.
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 56,06 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'613 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 56,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 55,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 435'195 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 10.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD an. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 31,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 64,61 Prozent wieder erreichen.
Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 USD aus. Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent auf 12.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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