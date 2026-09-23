Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Mittwochabend gefragt

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 62,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 63,20 USD. Bei 62,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'271'213 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 2,75 Prozent wieder erreichen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,84 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 68,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 02.09.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.18 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.20 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.12.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,82 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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