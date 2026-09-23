Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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23.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 61,50 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 61,50 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 63,20 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 62,28 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 573'220 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 03.06.2026 markierte das Papier bei 64,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,46 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,84 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit Abgaben von 67,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.20 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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