Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 61,27 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 60,45 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 61,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'317'897 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2026 bei 64,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,85 Prozent. Bei 19,84 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 67,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2025 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,565 USD je Aktie ausschütten. Am 02.09.2026 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,82 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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