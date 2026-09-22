Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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22.09.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,86 USD.
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 61,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'768 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 62,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 61,75 USD. Bisher wurden heute 538'621 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 3,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,84 USD am 25.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,565 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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