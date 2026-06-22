Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise macht am Abend Boden gut

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:26 Uhr 2,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'481 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 49,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'518'087 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei einem Wert von 64,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2026). Mit einem Zuwachs von 32,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 178,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,570 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 01.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,82 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.67 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.09.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2026 3,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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