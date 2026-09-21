Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise präsentiert sich am Abend fester

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 61,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'326'869 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,92 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 19,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 67,60 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,565 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.12.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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