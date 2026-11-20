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20.11.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Bären lasten am Abend auf Hewlett Packard Enterprise
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 8,1 Prozent auf 41,81 USD ab.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 8,1 Prozent auf 41,81 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'982 Punkten steht. In der Spitze büsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 41,11 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 1'843'791 Stück.
Am 10.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 75,93 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,55 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2025. Am 02.09.2026 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 12.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.20 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.11.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 30.11.2027.
Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,84 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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