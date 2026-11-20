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20.11.2026 16:29:00
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 43,71 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 43,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'110 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 43,12 USD. Bei 44,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 960'881 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 73,56 USD. 68,30 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,84 USD ab. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 120,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.18 Mrd. USD im Vergleich zu 9.20 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.11.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 30.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 3,84 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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