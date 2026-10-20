Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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20.10.2026 20:27:13
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagabend auf grünem Terrain
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 56,55 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 56,55 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 824'710 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Am 10.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 23,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 19,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 64,92 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 USD aus. Hewlett Packard Enterprise gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 12.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 9.20 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 03.12.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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