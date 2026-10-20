Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Dienstagnachmittag schwächer

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 55,58 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'731 Punkten steht. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,07 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 54,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 293'551 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2026 auf bis zu 73,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 24,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (19,84 USD). Mit einem Kursverlust von 64,30 Prozent würde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,569 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.20 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.12.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,82 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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