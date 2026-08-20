Hewlett Packard Enterprise Aktie News: Hewlett Packard Enterprise am Abend im Minusbereich

Um 20:26 Uhr fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 53,05 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'653 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 52,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,70 USD. Bisher wurden via New York 812'280 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,24 USD erreichte der Titel am 03.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 21,09 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,84 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,570 USD ausgeschüttet werden. Hewlett Packard Enterprise liess sich am 01.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise -0,82 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.59 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Am 31.08.2027 wird Hewlett Packard Enterprise schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,42 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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